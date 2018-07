Attention aux fourmis!

En raison de la chaleur et de l’humidité qui sévissent actuellement, vous pourriez être aux prises avec des infestations de fourmis.

C’est ce qu’a expliqué Pierre A. Cameron, vice-président canadien du Groupe Cameron, une entreprise d’extermination et de gestion parasitaire.

«La température chaude qu’on connaît favorise les insectes et les fourmis sont parmi les insectes qui se reproduisent le plus rapidement lorsqu’il fait chaud et humide», a-t-il dit en entrevue avec Mathieu Beaumont.

Selon l’expert, il existe au Québec pas moins de 97 espèces indigènes de fourmis.

«De ce nombre, quatre sortes sont beaucoup plus présentes, la fourmi de pavée, la fourmi des champs, la fourmi gâte-bois (charpentière) et la fourmi pharaon. Les fourmis, ce sont des insectes sociaux qui vivent en colonie. Lorsqu’on est confronté à une ou deux fourmis, il n’y a pas lieu de paniquer, mais c’est un signe qu’elles ne sont pas toutes seules.»