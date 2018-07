Vague de chaleur intense : le bilan grimpe à 38 décès au Québec

MONTRÉAL - Vendredi matin, le bilan faisait état de 38 personnes «potentiellement» décédées en lien avec la canicule au Québec, alors que celle-ci en est à ses dernières heures.

De ce nombre, 18 décès ont été enregistrés à Montréal, sept en Estrie, six en Mauricie-Centre-du-Québec, six en Montérégie et une à Laval, selon un décompte des directions de Santé publique.

Aucun décès en CHSLD

La ministre déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, a pris soin de souligner qu'aucun de ces décès n'avait eu lieu dans un établissement du réseau, qu'il s'agisse d'un centre hospitalier ou d'un CHSLD (Centre d'hébergement et de soins de longue durée). Ces décès ont eu lieu chez des personnes vulnérables, qui avaient déjà d'autres maladies, et à la maison.

Pour ce qui est de l'inconfort enduré par les malades et les travailleurs de la santé dans des établissements qui ne sont pas climatisés, la ministre Charlebois a assuré que «le réseau de la santé et des services sociaux a fait tout le nécessaire», compte tenu de la vétusté de certains établissements.

Elle a précisé que même dans les établissements qui ne sont pas climatisés en général, il y a une aire où il y a de la climatisation ou un rafraîchissement possible.