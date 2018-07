Chaleur et humidité : Courage, il n’en reste qu’une!

Le passage d'un front froid dans la nuit de jeudi à vendredi mettra fin à l'épisode prolongé de chaleur extrême qu'a connu le Québec au cours des derniers jours.

Selon Alexandre Parent, météorologue pour Environnement Canada, la vague de chaleur avec humidité devrait atteindre son paroxysme jeudi, mais par la suite, ça devrait revenir à la normale, dès vendredi matin.

«Il y a un peu de fraîcheur au bout du tunnel pour ceux qui l’attendent, mais il va falloir passer au travers aujourd’hui. La journée d’aujourd’hui va ressembler un peu à ce qu’on a connu lundi. Une journée très chaude et très humide avec des valeurs humidex qui pourrait s’approcher du 45 (degrés Celsius). Et même si hier, on a battu des records, aujourd’hui, on est deux à trois degrés supérieurs à la journée d’hier, tant au niveau des températures et de l’humidité.»

Le météorologue indique que cette plus récente vague de chaleur est des plus exceptionnelles puisqu’elle dure depuis vendredi dernier.

«Il faut remonter à 1944 et 1946 pour avoir sept journées consécutives où le mercure a dépassé 31 degrés Celsius et quand une période de chaleur s’étire sur plusieurs jours, le taux d’humidité augmente. Cette vague de chaleur passe donc à l’histoire.»