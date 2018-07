Lac Mégantic 5 ans plus tard: «C’est pas toujours facile, mais on va bien»

Il y a cinq ans, un train transportant 7,7 millions de litres de pétrole brut entamait une course folle et explosait en plein coeur du centre-ville de Lac-Mégantic, tuant 47 personnes. L'accident était survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013.

«C'est pas toujours facile, mais on va bien, résumait ce matin au 98,5 FM la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.

Le train de 72 wagons stationné en haut d'une pente s'était mis en branle de lui-même, prenant de la vitesse et déraillant au petit matin. Les wagons s'étaient enflammés et avaient détruit le coeur du centre-ville de cette municipalité de moins de 6000 habitants. Deux mille personnes avaient dû être évacuées.

Trois employés de la Montreal Maine and Atlantic (MMA), Thomas Harding, Richard Labrie et Jean Demaître, avaient été accusés de négligence criminelle dans la foulée de la tragédie. Un jury les a déclarés non coupables en janvier.