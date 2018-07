Canicule: le bilan s'alourdit à 17 morts

Au moins 17 personnes ont jusqu'à maintenant perdu la vie au Québec depuis le début de la vague de chaleur qui persistera jusqu'à jeudi.

Le bilan s'élevait à six décès mardi à Montréal. Six autres ont été confirmés mercredi par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

On dénombre aussi cinq victimes en Estrie.

Le mercure montera à 34 degrés celsius mercredi à Montréal, 40 à l'humidex. Jeudi, on prévoit 32 degrés et une température ressentie de 43 degrés.