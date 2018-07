Des orages causent des pannes d'électricité au Québec

Environ 80 équipes ont été déployées sur le terrain et des employés supplémentaires devaient s'ajouter au cours des prochaines heures.

Les orages se déplaçaient vers l'est, selon Environnement Canada, qui avait émis des avertissements et des veilles d'orages violents surtout pour les secteurs à l'est de Québec et dans les Cantons-de-l'Est; depuis, ces avis ont été levés.

La chaleur se poursuit

Pendant ce temps, la vague de chaleur intense persiste en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique.

Environnement Canada explique «qu'une masse d'air très chaud et humide s'est installée sur les Maritimes».

Ainsi, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'île-du-Prince-Édouard devraient voir le temps humide se poursuivre jusqu'à jeudi. Les températures devraient retrouver les valeurs saisonnières pour la fin de semaine.

Au Québec, «la vague de chaleur persistera jusqu'à vendredi», selon Environnement Canada.