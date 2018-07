Un couple d'octogénaires porté disparu à Québec

La Sûreté du Québec (SQ) demande l'aide de la population afin de retrouver un couple d'octogénaires aperçu pour la dernière fois samedi soir, au nord-ouest de Québec.

Irène Bolduc, 83 ans, et Laurier Dupuis, 81 ans, ont quitté une résidence de la rue du Parc, à Shannon, vers 21 h00 samedi pour retourner à leur domicile de Saint-Gédéon-de-Beauce. Le couple n'est cependant jamais rentré à destination, et leurs proches sont sans nouvelle depuis.

Le couple se déplaçait en Dodge Caravan grise-argent 2007, immatriculé W66 JWJ.

Irène Bolduc a les cheveux blonds et les yeux bleus, mesure 5 pieds 2 pouces et pèse 220 lbs (100 kg). Au moment de sa disparation, elle portait des lunettes pour la vue, un chandail beige ainsi que des pantalons noirs.

Laurier Dupuis a les cheveux gris et les yeux pers, mesure 5 pieds 9 pouces et pèse 170 lbs (77 kg). La dernière fois qu'il a été vu, il portait des lunettes pour la vue dont la monture est brune et orange, un chandail à manches longues brun et un pantalon gris.

Les proches du couple ont des raisons de craindre pour leur santé et leur sécurité.

La SQ invite quiconque apercevrait le couple à communiquer avec le 911. Toutes autres informations permettant de retracer Irène Bolduc et Laurier Dupuis peuvent aussi être communiquées confidentiellement à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.