Des groupes identitaires manifestent à Montréal contre l'immigration irrégulière

MONTRÉAL - Les groupes de droite identitaire La Meute et Storm Alliance se sont rassemblés un peu avant 13 heures, dimanche devant les bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada à l'angle des rues St-Antoine et Peel, au centre-ville de Montréal.

Les manifestants sont sortis du 1000 de La Gauchetière un peu après 13 heures pour prendre place dans la rue St-Antoine. Ils étaient environ 200 personnes qui crient «Vive la meute» et «On est Storm» en imitant des hurlements de loup.

Près de 30 minutes plus tard, des contre-manifestants sont arrivés sur les lieux. Ils ont tenté de prendre les rivaux en souricière en se tenant aux deux extrémités de la manifestation, tout en restant à l'écart.

Une importante surveillance policière encadre la manifestation. La rue St-Antoine est fermée entre Mansfield et Peel.

Les groupes de la droite identitaire s'opposent aux demandeurs d'asile qui traversent la frontière canadienne de manière irrégulière.

Ces organisations dénoncent l'arrivée d'immigrants irréguliers qu'ils qualifient d'«illégaux», mais ce statut n'existe pas en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Toute personne a le droit de traverser la frontière du Canada de façon irrégulière pour demander l'asile.

Un autre appel à la mobilisation a été lancé par des groupes de gauche, favorables à l'ouverture des frontières et voulant dénoncer les groupes identitaires qu'ils qualifient de «racistes».

Ces militants doivent se regrouper au parc Valois, dans l'est de Montréal en début d'après-midi.

Entre-temps, des militants oeuvrant auprès de personnes réfugiées qui ont quitté Montréal vendredi en direction de la Montérégie, à la tête d'une caravane de bienvenue aux migrants, arriveront dimanche à la frontière canadienne, à Saint-Bernard-de-Lacolle.

Pendant trois jours, la caravane souhaitait à la fois envoyer le message aux migrants qu'ils sont les bienvenus au Canada, tout en sensibilisant les citoyens des municipalités visitées à la réalité de ces personnes en quête d'une terre d'accueil.

L'initiative se terminera près du Chemin Roxham.