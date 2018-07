Feu de forêt à Labrieville: le Nouveau-Brunswick envoie des renforts à la SOPFEU  

QUÉBEC - Les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) auront l'aide d'une quarantaine de collègues du Nouveau-Brunswick afin de contenir et maitriser un incendie de forêt qui fait rage dans le secteur de Labrieville, au nord de Forestville, sur la Côte-Nord.

Une centaine de pompiers sont maintenant mobilisés pour combattre ce feu qui ne menace pas, pour le moment, de secteurs habités. Près de 6000 hectares de forêt ont été détruits.

Une dizaine d'autres incendies sont en activité au Québec et les prévisions météorologiques font craindre une hausse éventuelle de ce nombre. La SOPFEU a signalé quelque 288 incendies de forêt depuis le début de l'année, alors que la moyenne à cette période-ci de l'année est de 261.

Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur pour la plupart des régions au nord du 47e parallèle, dont la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Abitibi-Témiscamingue.

Les régions de la Capitale-Nationale, dont le secteur de Charlevoix et la Mauricie sont aussi visées par l'interdiction.

Cependant, campeurs et amateurs de feux de camp seront heureux d'apprendre qu'il est possible, depuis samedi après-midi, de faire des feux en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

L'interdiction, qui était en vigueur depuis mardi, a été levée pour ces régions.

La porte-parole de la SOPFEU, Émilie Bégin, explique que ces secteurs ont reçu assez de précipitations et que le niveau d'humidité est suffisant.