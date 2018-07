Saskatchewan: 6 morts, dont trois enfants, dans une tragédie routière

ELROSE, Sask. — Une famille a été décimée à la suite d'une collision frontale ayant coûté la vie à trois adultes et à trois enfants dans le sud-ouest de la Saskatchewan, un accident qualifié de tragédie, samedi, par le maire de la petite ville où l'accident s'est produit.

Selon les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), l'impact a eu lieu vendredi après-midi au nord d'Elrose, une municipalité comptant 500 habitants.

Le maire Dennis Dixon a déclaré qu'une collision de cette ampleur était une tragédie, et ce, peu importe où elle survenait.

Deux adultes, un homme âgé de 26 ans et une femme âgée de 28 ans, et trois enfants, respectivement âgés de six, de quatre et de deux ans, ont été retrouvés sans vie dans l'un des deux véhicules utilitaires sport impliqués dans l'accident, a révélé la GRC de la Saskatchewan, par voie de communiqué samedi.

Ces cinq personnes provenaient de la «même famille immédiate» résidant dans près de Rosetown, à environ 40 kilomètres au nord d'Elrose.

Quant à la sixième victime, il s'agit de la conductrice du second véhicule: une femme âgée de 71 ans de Swift Current, en Saskatchewan.

La GRC n'a pas fourni d'autres détails sur les victimes et a indiqué ne pas avoir l'intention de divulguer leur identité.

La police a indiqué qu'il s'agissait d'une collision frontale, mais a ajouté que l'enquête «demandera du temps» avant d'être terminée.

Le bureau du coroner de la province collabore avec les policiers.