Immigrants: des centaines de milliers de personnes manifestent aux États-Unis

WASHINGTON — Ils ont porté du blanc. Ils ont agité leurs poings. Ils ont brandi des pancartes disant «Non aux enfants en cage» et «Et ensuite? Les camps de concentration?».

Dans les grandes villes comme les petites localités, des milliers de manifestants se sont rassemblés partout aux États-Unis samedi, émus par les récits d'enfants arrachés à leurs parents à la frontière américano-mexicaine, dans le cadre du plus récent mouvement de protestation populaire contre les politiques de l'administration Trump en matière d'immigration.

Plus de 700 rassemblements ont attiré des centaines de milliers de participants à travers le pays, notamment à Los Angeles et à New York, des villes traditionnellement ouvertes aux immigrants, mais aussi dans des régions et des États plus conservateurs, comme les Appalaches et l'Indiana, ainsi que sur la pelouse d'un poste frontalier à McAllen, au Texas, devant un centre de détention où des enfants immigrants sont tenus enfermés dans des cages.

À cette manifestation, les militants étaient armés de drapeaux des États-Unis et du Texas de même que d'affiches dépeignant un père, une mère et un enfant immigrants comme la Sainte Famille.

À New York, ville d'origine de Donald Trump, des milliers de manifestants ont envahi le pont Brooklyn en dépit de la chaleur suffocante, scandant «C'est honteux!» et «Donald Trump doit partir!» alors que des automobilistes klaxonnaient pour exprimer leur soutien.

Du côté de Washington, une foule importante s'est réunie au parc Lafayette en face de la Maison-Blanche dans le cadre de l'un des plus grands rassemblements de la journée. Lin-Manuel Miranda, le créateur de la comédie musicale «Hamilton», a chanté une berceuse dédiée aux parents qui ne peuvent pas chanter pour leurs enfants. L'auteure-compositrice-interprète Alicia Keys, qui était accompagnée de son fils de 7 ans, a lu une lettre écrite par une femme ayant été séparée de son enfant à la frontière.

Parmi les pancartes brandies par les manifestants, certaines disaient «Je ne m'en fiche pas, et vous ?» en référence à la fameuse veste portée par la première dame durant une visite à un centre pour enfants immigrants alors que faisait rage le tollé provoqué par la politique de «tolérance zéro» du gouvernement américain ayant forcé la séparation de plus de 2000 enfants de leurs parents.

La fameuse veste a aussi inspiré un cri de ralliement aux manifestants de samedi, comme ceux qui se sont présentés devant l'hôtel de ville de Dallas en hurlant: «Nous ne nous en fichons pas!».

Plus tôt samedi, Donald Trump avait publié un message sur Twitter afin d'appuyer la police frontalière des États-Unis alors que les démocrates réclament des changements importants à ce corps policier.