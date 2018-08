La Caisse de dépôt réalise un rendement de 3,3% au premier semestre

MONTRÉAL — La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a dégagé un rendement de 3,3 pour cent pour les six premiers mois de 2018. Le rendement global de la Caisse est moindre de 0,2 point de pourcentage par rapport à son portefeuille de référence, qui est à 3,5 pour cent.

L'organisation présentait jeudi la mise à jour de ses résultats au 30 juin.

La Caisse a indiqué que son rendement annuel moyen pondéré des fonds de ses déposants s’élève à 9,9 pour cent sur cinq ans, ce qui représente des résultats de placement nets de 111,3 milliards $.

Cela porte l’actif net de la Caisse à 308,3 milliards $, selon le communiqué publié jeudi avant-midi.

Pour l'exercice 2017, la CDPQ avait dégagé un rendement de 9,3 pour cent, mettant ainsi fin à une glissade de quatre ans.

Stimulée notamment par ses secteurs des actions et des actifs réels, cette performance, dévoilée en février, avait permis au bas de laine des Québécois de surpasser d'un dixième de point de pourcentage son indice de référence. Il fallait remonter en 2013 pour observer une hausse du rendement de la CDPQ, qui avait été de 13,1 pour cent, en progression de 3,5 points de pourcentage.

Jeudi, le président et chef de la direction Michael Sabia a souligné la vigilance de la Caisse, disant qu'elle continuera «à miser sur des actifs résilients», en soulignant une complexification de l'environnement de marché au premier semestre de 2018.

«Le resserrement des conditions de liquidité sur les marchés et les mesures protectionnistes américaines alimentent une volatilité accrue depuis janvier», a indiqué M. Sabia par communiqué.

«La longue séquence haussière des marchés mondiaux ralentit. Alors que le processus de normalisation de la Réserve fédérale américaine se consolide et que les taux augmentent progressivement, le ton change sur les marchés. Ces derniers ne disposent plus du soutien actif auquel ils se sont habitués depuis la crise financière et doivent composer avec les défis réels posés par le contexte géopolitique — l’escalade des tensions commerciales en tête.»

Note aux lecteurs: Ceci est une version corrigée. Le rendement est moindre de 0,2 point de pourcentage, et non de deux points de pourcentage comme il était écrit précédemment.