Crédits d'impôt aux entreprises étrangères du numérique et des jeux vidéo: «On a le bras pris dans le tordeur, mais...» - Éric Boyko

De très grandes entreprises installées au Canada, comme Amazon et Ubisoft, reçoivent de très généreuses subventions gouvernementales. Certes, elles créent des emplois. Mais souvent, elles envoient la presque totalité de leurs profits générés à l’étranger. Doit-on revoir notre manière d’aider les compagnies au Canada ? Le cofondateur et président du Groupe Stingray Digital, Eric Boyko, est convaincu qu'il est temps d'adapter les politiques afin d'aider mieux les compagnies d'ici.

Les gouvernements auraient offert 1,1 milliard $ en diverses subventions à la compagnie Ubisoft depuis qu’elle s’est installée au Canada en 2005. Pourtant, elle ne payerait pas d’impôt au pays.

Jean-Pierre Vidal, professeur au département des sciences comptables aux HEC Montréal, a indiqué que nos gouvernements sont très généreux quant à l’octroi de subventions de toutes sortes.

«Plusieurs entreprises ont bénéficié des programmes de crédit pour le développement des affaires électroniques ou encore pour soutenir le multimédia, a-t-il affirmé lors d'une entrevue avec Mathieu Beaumont, mercredi. Les gouvernements donnent des sommes énormes. C’est toujours bon pour les politiciens de créer des emplois. Mais, jusqu’où on va ? Est-ce qu’on doit refiler tous nos avantages sociaux, ou presque, aux entreprises étrangères ou plutôt exiger de nos gouvernements qu’ils travailler ensemble pour mieux encadrer mieux ces subventions et éviter les abus ?»

Créer de la richesse pour les Canadiens

De l’avis de M. Boyko, «toutes les compagnies au Canada créent des emplois. […] Ce qui compte véritablement, c’est la création de richesse.»

«C’est ce qu’on va laisser à nos enfants, pour les écoles et les hôpitaux futurs. En ce moment, l’argent d’Ubisoft s’en va à Paris et on crée du gain en capital en France», a-t-il dit durant un entretien avec Mathieu Beaumont ce matin.

«Si les gouvernements veulent encourager différents secteurs [de l'économie], que ce soit le milieu forestier, l’intelligence artificielle ou l’aérospatial, soit, je comprends, c’est politique. Ce que je pense, c’est que les entrepreneurs québécois et canadiens (Boyko fait partie du tout nouveau Conseil canadien de l’innovation) ont le droit de se demander pourquoi des entreprises étrangères seraient encouragées à venir voler nos talents, à recevoir des subventions et ensuite repartir avec les profits à Paris, à New York ou en Californie. Ces entreprises reçoivent jusqu’à 37, 500 $ en crédits d’impôt par employé, alors que Stingray n’a pas accès à ceux-ci.»

Selon lui, cette aide financière est déloyale, car le gouvernement privilégie en quelque sorte les compagnies étrangères au détriment des entreprises canadiennes.

«Ce qu’on propose aux différents gouvernements, c’est de permettre à tout le monde de faire jeu égal. Cette aide accordée aux compagnies étrangères du numérique et des jeux vidéo devrait être abaissée pour ainsi aider toutes les entreprises canadiennes de prendre le virage numérique. […] En ce moment, on a le bras pris dans le tordeur. On donne toujours plus pour attirer… Mais, on peut faire autrement.»

Ces crédits d’impôt correspondent à environ 1,5 milliard $ par année au Québec (voir les données ci-bas).

Trois points sont fondamentaux afin de créer de la richesse sur un territoire, selon M. Boyko.

Être propriétaire des entreprises

Créer du gain en capital, c’est-à-dire avoir des sièges sociaux

Détenir la propriété intellectuelle des produits

Les coûts associés aux crédits d’impôt au Québec?

Dépenses fiscales projetées pour 2017 (sources : Journal de Montréal et le ministère des Finances du Québec)