Le rial iranien fait un plongeon dans la perspective de sanctions américaines

TÉHÉRAN, Iran — La devise iranienne a chuté à un creux historique, lundi, une semaine avant que les États-Unis ne rétablissent des sanctions levées dans le cadre d'une entente sur le nucléaire, alimentant les craintes d'une déroute économique persistante et d'une continuation de soulèvements populaires.

Déjà le mois dernier, des protestataires avaient affronté la police devant le parlement à Téhéran dans trois jours de manifestations suscitées par le plongeon du rial iranien à près de 90 000 pour un dollar.

Des manifestations un peu partout au pays contre l'état de l'économie en décembre et en janvier avaient entraîné la mort de 25 manifestants et les arrestations de près de 5000 personnes.

La devise a atteint un nouveau creux, lundi, clôturant à 122 000 par rapport au dollar américain sur le marché noir grandissant, effectuant une glissade rapide par rapport à 116 000 dimanche et 98 000 samedi.

Le taux de change officiel, disponible uniquement pour les entreprises avec des permis d'importation et d'exportation, était d'environ 44 000 rials pour un dollar, lundi, en recul par rapport à 35 000 rials le 1er janvier.

Les Iraniens ont déjà vu leurs économies fondre, et les commerçants refusent de plus en plus de vendre certains biens étant donné qu'ils sont incertains de leur valeur. Plusieurs craignent que la situation s'envenime encore plus après l'entrée en vigueur des sanctions.

«Si le taux continue de grimper comme cela, personne ne sait ce qui surviendra. Je crois que les gens devraient cesser leurs achats pendant un moment. S'ils n'achètent pas un produit, son prix déclinera sans aucun doute», a soutenu Rasool Shadi, qui réside à Téhéran.

Le gouvernement a remplacé la semaine dernière le gouverneur de la banque centrale Valiollah Seif, dont les politiques avaient aussi été prises à partie pour la chute du rial, et a assoupli les réglementations sur l'entrée de devises étrangères pour combattre le marché souterrain.

Il est trop tôt pour dire si ces mesures auront un impact significatif. Sous la nouvelle gouvernance, la banque centrale a attribué dimanche la chute de la devise aux «complots des ennemis... visant à perturber l'économie de même qu'à perturber l'état d'esprit des gens».

L'administration du président Donald Trump s'est retirée de l'entente historique sur le nucléaire en mai, disant qu'elle était trop généreuse à l'endroit de l'Iran. L'administration Trump a promis d'accentuer les sanctions à moins que l'Iran ne change radicalement ses politiques régionales, notamment son appui à des groupes activistes régionaux, ce que les dirigeants iraniens ont toujours refusé de faire.