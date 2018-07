Facebook plonge en bourse!

À l’ouverture de la Bourse de New York jeudi matin, le titre de Facebook a dégringolé.

Dès l’ouverture de la séance, le titre de Facebook a perdu jusqu’à 19,6%. Au total dans la journée, les pertes sont évaluées à près de 115 milliards de capitalisations boursières.

«Il y a peut-être eu un excès d'optimisme, a commenté Mathieu Roy, chroniqueur techno. Facebook arrive quand même à aller chercher 2,23 milliards d'utilisateurs mensuels et le chiffre payant pour Facebook, c'est son nombre d'utilisateurs quotidiens et lors des derniers mois, il y en a eu 1,47 milliard. On s'attendait à ce qu'il y en ait 1,49 milliard, donc, peut-être que ça, ça refroidit les investisseurs.

«Ajoutons à cela le scandale des données personnelles, l'ingérence de la Russie, les ''fake news'', la désinformation... ce sont des problèmes que Facebook a eu lors des derniers mois. Il y a eu des investissements massifs en sécurité.»

Le fondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a vu sa fortune fondre de près de 16 milliards de dollars en quelques minutes.