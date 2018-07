Le profit de Verizon surpasse les attentes au 2e trimestre

NEW YORK — Verizon Communications a affiché mardi un bénéfice du deuxième trimestre de 4,12 milliards $ US.

Le bénéfice par action du plus grand fournisseur de services de téléphonie cellulaire aux États-Unis a atteint 1 $ US. Après ajustements pour exclure les coûts non récurrents et les indemnités de départ, il s'est chiffré à 1,20 $ US.

Ce résultat était supérieur aux attentes des analystes de Wall Street, qui visaient en moyenne un bénéfice ajusté par action de 1,14 $ US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Les revenus de Verizon, dont le siège social se trouve à New York, se sont chiffrés à 32,2 milliards $ US au plus récent trimestre.

Ces produits étaient aussi supérieurs aux attentes des analystes, qui prévoyaient plutôt un chiffre d'affaires de 31,72 milliards $ US.