Le dollar canadien progressait en fin de matinée

TORONTO — Le dollar canadien prenait de l'altitude vendredi, après que Statistique Canada a révélé que l'inflation annuelle avait atteint en juin son plus haut niveau en plus de six ans.

Sur le marché des devises, le huard se négociait à 76,16 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 75,44 cents US de la veille.

Cette hausse faisait suite à la publication du rapport mensuel sur l'inflation de Statistique Canada, dans lequel l'agence fédérale indiquait que l'inflation a grimpé à 2,5 pour cent en juin après s'être établie à 2,2 pour cent en mai.

De son côté, l'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto retraitait de 59,10 points à 16 483,91 points après environ 90 minutes d'opérations.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles prenait 28,60 points à 25 093,10 points, tandis que l'indice élargi S&P 500 s'emparait de 1,92 point à 2806,41 points. L'indice composé du Nasdaq grimpait de 27,39 points à 7852,69 points.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut cédait 25 cents US à 67,99 $ US le baril, tandis que celui de l'or grimpait de 4,70 $ US à 1228,70 $ US l'once. Le prix du cuivre bondissait de 5 cents US à 2,75 $ US la livre.