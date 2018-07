Pilotes d’avion désespérément recherchés

L’industrie mondiale de l’aviation connaît une croissance phénoménale, au point où il y a actuellement une pénurie importante de pilotes.

L’organisation de l’aviation civile estime que 3,2 milliards de passagers ont été transportés en 2015 dans le monde. Ce nombre devrait doubler d’ici 2030. Donc près de 6 milliards de passagers à travers le monde vont utiliser l’avion annuellement.

Pour accommoder tous ces voyageurs, il faudrait beaucoup plus d’avions, et surtout, beaucoup plus de pilotes d’avion.

Selon une présentation faite par CAE, un fabricant montréalais de simulateurs de vols et chef de fil en la matière, il faudrait former 110 000 pilotes d’ici 10 ans pour remplacer ceux qui prennent leur retraite, alors que la croissance de l’aviation commerciale en nécessiterait à elle seule 160 000. Du côté des avions d’affaires, le besoin total serait d’environ 50 000.

Comment combler cette pénurie?

En entrevue avec Louis Lacroix, Jean Lapointe, expert en aviation, a expliqué que l’Organisation de l’aviation civile a notamment fait passer l’âge de la retraite obligatoire de 60 à 65 ans pour les pilotes qui volent à l’international. Et il anticipe que cet âge de retraite passera sous peu à 67 ans.

Les gros transporteurs aériens se dotent également d’académie de formation afin d’accélérer la formation des nouveaux pilotes.

«Le jeune doit passer par les monomoteurs jusqu’à environ 200 heures de vol et par la suite, des bimoteurs légers. Mais on les forme avec les mêmes règlements et la même façon de penser. Et aujourd’hui, sur simulateurs, on leur donne l’équivalant d’avion à réaction ou de turbo propulsé. Donc les transporteurs s’ajustent au niveau de l’entraînement et ça commence dès la formation initiale», a indiqué le commandant de bord.

Selon l'expert, il n'y a pas que les pilotes qui seront très en demande. Tous les métiers rattachés à l'industrie aéronautique seront appelés à subir une forte croissance.