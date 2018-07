Que faire pendant la grève de la SAQ?

Si vous ne pouvez vous passer de votre petit verre de vin au souper et que vous n’avez pas de réserves à la maison, il est possible de boire du bon vin en entendant que la grève de la SAQ se termine.

Les salariés de 404 succursales de la Société des Alcools du Québec ont déclenché un mouvement de grève depuis 10 h mardi matin.

Bien que certaines succursales de la SAQ soient encore ouvertes et opérées par des cadres, il se peut que vous ne résidiez pas à proximité de l’une d’elles.

Que faire?

En entrevue avec Louis Lacroix, Yves Mailloux, chroniqueur vin du Huffington Post Québec et président du Club des Dégustateurs de Grands Vins, a d’abord tenu à expliquer l’origine des vins que l’on retrouve dans les épiceries et dépanneurs du Québec.

«Ils proviennent de la SAQ, donc, vous n’enlevez pas des revenus à la SAQ. Les épiceries et dépanneurs sont des points de vente externes de la SAQ. Ce sont des vins qui ont été importés en vrac et embouteillés au Québec. Ils passent par des entreprises qui ont des permis d’embouteillage qui vendent leurs vins à la SAQ qui elle, les vend aux dépanneurs et épiceries.»

Si vous optez pour le détour vers l’épicerie ou le dépanneur, l’expert en vin vous suggère d’essayer les vins québécois.

«C’est plus difficile d’avoir un bon rapport qualité-prix dans les épiceries parce qu’au lieu d’avoir un intermédiaire, vous en avez trois. La transformation la plus intéressante, c’est que depuis l’an dernier, le gouvernement permet aux vins du Québec d’être vendus dans les épiceries et les gens réalisent qu’il y a de bons vins au Québec.»