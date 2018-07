La STM continue de perdre des plumes et des usagers 

La Société de Transport de Montréal fait face à un déclin de la clientèle dans ses autobus.

Selon le quotidien The Gazette, la clientèle a chuté de plus de 13 pour cent entre 2012 et 2017.

Cette baisse de fréquentation survient alors que le service offert a, lui aussi, diminué en kilomètres parcourus.

En effet, le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau est passé de 73 millions en 2012 à seulement 67 millions en 2017.

Pendant ce temps, les Montréalais ont davantage pris le métro, la hausse durant cette période est de l'ordre de plus de 4 pour cent.