Carburants: Haïti devrait atténuer le choc de la fin des subventions

PORT-AU-PRINCE, Haïti - Le gouvernement d'Haïti devrait éliminer de façon plus progressive les subventions sur les carburants et ainsi minimiser les impacts de cette mesure sur la population, a affirmé jeudi un responsable du Fonds monétaire international (FMI).

Des violences meurtrières ont éclaté la semaine dernière après l'annonce abrupte de hausses de prix importantes.

Le premier ministre haïtien Jack Guy Lafontant avait rapidement annulé ces hausses face à la colère populaire, mais des élus du Parlement continuent de réclamer sa démission.

Le gouvernement haïtien avait convenu plus tôt cette année d'éliminer les subventions sur les carburants dans le cadre d'une entente plus large sur une aide accrue à Haïti des pays membres du FMI, a souligné devant les journalistes le porte-parole de l'organisation internationale, Gerry Rice.

Le plan vise notamment à ce qu'Haïti solidifie ses revenus par l'entremise de ponctions fiscales accrues et l'élimination des subventions sur les carburants. Cela permettrait au gouvernement haïtien «d'offrir des investissements publics grandement nécessaires et un meilleur filet social», a soutenu M. Rice.

Il a fait valoir que les subventions bénéficiaient «de manière disproportionnée aux plus riches» du pays et détournaient les dépenses de la santé et de l'éducation.

Toutefois, le responsable au FMI a affirmé que les subventions devraient être éliminées graduellement et qu'il devrait y avoir en parallèle de l'aide «ciblée», comme des bons de transport, qui réduirait les impacts pour assouplir la transition.