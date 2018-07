Michelin achète Camso, une entreprise de Magog

Le géant Michelin a confirmé aujourd'hui l'acquisition de la multinationale québécoise Camso, établie à Magog et spécialisée notamment dans la fabrication de pneumatiques et de chenilles pour les véhicules hors route.

Cette transaction de 1,45 milliard $ US devrait, selon Michelin, paver la voie à la création du plus important fabricant de pneumatiques hors route et doubler les ventes de Camso, évaluées à plus d'un milliard $ US.

Pour la société française, cette transaction lui permet de se renforcer dans les pneumatiques spécialisés, un de ses principaux secteurs d'activité avec les pneus tourisme et les produits destinés aux camions poids lourds.

L'entente prévoit la création d'une nouvelle division spécialisée qui sera dirigée depuis Magog par l'actuel président-directeur général de la société québécoise, Pierre Marcouiller.

Camso possède 22 usines de fabrication.

Le site web de Camso affirme que la compagnie emploie plus de 7500 personnes dans 26 pays, avec près de 200 personnes travaillant en recherche et développement.

(Avec La Presse canadienne)