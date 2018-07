La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est lancée

Les États-Unis et la Chine ont lancé vendredi ce que Pékin a qualifié de «plus grande guerre commerciale de l'histoire économique», s'imposant l'un à l'autre des tarifs douaniers sur des milliards de dollars de biens en marge d'un conflit croissant entourant la technologie.

L'administration Trump reproche à la Chine ses tactiques de développement, qui, selon elle, n'hésitent pas à recourir au vol de technologies ou aux mesures de pressions sur les entreprises étrangères pour les obtenir. Les responsables américains s'inquiètent d'une érosion du leadership industriel américain si les Chinois mènent à terme leurs projets visant à créer des géants technologiques dans des domaines tels que la robotique, la biotechnologie et l'intelligence artificielle.

Washington a imposé des droits de 25 % sur 34 milliards $ US d'importations en provenance de Chine. Il s'agit d'une première d'une série de mesures qui, selon le président Donald Trump, pourraient toucher jusqu'à 550 milliards $ US de marchandises chinoises, soit plus que la valeur totale des exportations chinoises vers les États-Unis pour l'an dernier.

Cette première salve vise les biens industriels chinois, et non les produits de consommation, dans le but de limiter l'impact sur les ménages américains, mais les entreprises qui utilisent des machines ou des composants fabriqués en Chine pourraient éventuellement refiler les coûts supplémentaires à leurs clients.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que des «tarifs de représailles» avaient également pris effet, mais n'a fourni aucun autre détail. Le journal du Parti communiste a indiqué que des tarifs avaient été imposés sur une liste de produits publiée le mois dernier, qui comprenait notamment du soja, du porc et des véhicules électriques. Les producteurs de soja américains se sont montrés particulièrement inquiets, et le prix du soja a chuté de 17 % au cours du mois dernier en raison des craintes tarifaires.

Washington a «déclenché la plus grande guerre commerciale de l'histoire économique», a déclaré un communiqué du ministère du Commerce.

Lors d'une visite officielle en Bulgarie, le premier ministre chinois, Li Keqiang, a déclaré que «personne ne gagnerait en se livrant à une guerre commerciale, mais que la Chine prendrait des contre-mesures face aux manoeuvres unilatérales».