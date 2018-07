Possibles nouveaux tarifs de Trump: Devrez-vous payer votre voiture plus cher?

Le président américain, Donald Trump, jongle actuellement avec l’idée d’imposer des tarifs sur les pièces et les voitures produites au Canada. Comment cette possible mesure va-t-elle affecter le prix des voitures au Québec?

Après avoir imposé des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium, voilà que le président américain songe à imposer des tarifs sur les pièces et les voitures produites au Canada.

«Son idée à lui, c’est de mettre un tarif sur les automobiles pour essayer de forcer les constructeurs à relocaliser une partie de leur production aux États-Unis, mais c’est un peu illusoire parce que ça risque de causer tout un choc», estime Yan Cimon, professeur titulaire au département de management à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval.

Actuellement, les États-Unis produisent environ 11 millions de véhicules par année. Le total des ventes au sud de la frontière se situe toutefois à environ 17 millions de véhicules.

«Donc si demain matin, vous rendez le coût des véhicules prohibitif pour les Américains et vous bloquez les chaînes de production, vous causez non seulement une hausse sur le marché américain, mais aussi éventuellement, des pertes d’emplois dans les trois pays membres de l’ALÉNA. Ce n’est pas une situation qui est intéressante ni pour le Canada et le Mexique et encore moins pour les États-Unis», explique-t-il.

Quel sera l’impact?

Si cette possible mesure de Trump peut se traduire par des tarifs pouvant aller jusqu’à 25%, il est toutefois difficile de prévoir dans quelle mesure le coût des véhicules pourrait augmenter pour les consommateurs puisque les constructeurs et les concessionnaires pourraient en absorber une partie.

«En règle générale, lorsqu’il y a eu des chocs comme ça dans l’industrie, les constructeurs n’ont pas eu de comportements outrageants. Dans le cas qui nous occupe, ce qui est dangereux, c’est qu’on parle de tarifs sur les automobiles, donc, voyez un 25% et d’un possible 10% sur les pièces automobiles, donc, il pourrait y avoir des effets multiplicateurs. Et ajoutez à ça, les tarifs sur l’acier et l’aluminium… ça fait en sorte que beaucoup de chercheurs et d’entreprises dans l’industrie de l’automobile se grattent très fort la tête pour savoir comment gérer tout ça.»