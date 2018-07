Le Festival western génère plus de retombées que la F1, l'humour et les feux d'artifices

Le Festival western de Saint-Tite est le deuxième festival générant le plus de retombées économiques, selon Tourisme Québec.

Les méthodes de calcul du ministère en arrivent à des retombées de 45 millions pour le festival de St-Tite. Seul le Festival de jazz de Montréal le devance, à 48,5 millions.

Selon La Presse, St-Tite est plus rentable que la Formule Un, l'International des feux Loto-Québec et le festival Juste pour rire à Montréal, et le Festival d'été et le Carnaval à Québec.