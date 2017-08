Roadtrip Grimard Optique : Évadez-vous avec Voyages CAA-Québec - Itinéraire 3

Pour apprécier la route – Centre-du-Québec

Parcourir le Centre-du-Québec, c’est découvrir de magnifiques paysages champêtres, mais c’est tellement plus! Faites un plongeon dans l’histoire ou encore profitez de la nature, à pied ou à vélo, et apprenez-en plus sur la faune qui s’y cache.

À ne pas manquer!

Avec ses quelque 70 bâtiments ancestraux et ses habitants en costumes d’époque, le Village Québécois d’Antan vous convie à expérimenter le Québec d’autrefois, entre 1818 et 1930.

Apprenez-en plus sur l'histoire de Cascades , véritable leader de la fabrication de papier recyclé. Visitez une usine et voyez que le développement durable ne date pas d'hier dans la famille Lemaire!

Découvrez ou redécouvrez les animaux qui vous entourent et leur habitat au Centre de la Biodiversité du Québec.

Directions :

20-122-255 – Kingsey Falls 116 – Victoriaville 116-265 – Deschaillons-sur-Saint-Laurent 132-30 – Bécancour 30-55-132-30 – Montréal

Voyez maintenant l’itinéraire détaillé.

Pour s’amuser en famille — Mauricie

Nous vous suggérons ici d’avoir votre cœur d’enfant ou d’en être un pour apprécier cette escapade en Mauricie. Votre imagination sera sollicitée, tantôt par la magie de Fred Pellerin, par l’univers fabuleux d’Amos Daragon, créé par Bryan Perro, ou encore en empruntant l’ascenseur de la tour de la Cité de l’énergie… qu’y découvrez-vous au sommet?

À ne pas manquer!

Le petit village de Saint-Élie-de-Caxton vaut certainement le détour. À l’aide d’un audioguide et de la voix de Fred Pellerin, découvrez la traverse de lutins et l’arbre à « paparmanes ».

La Cité de l'énergie vous dévoile l'histoire de Shawinigan et du développement de l'hydroélectricité. Passez-y la journée et terminez en beauté avec le spectacle Dragao .

Le parc de l'île Saint-Quentin, lieu de divertissement par excellence avec sa plage, sa piscine, ses jeux, sa piste cyclable et sa passerelle d'interprétation. Idéal pour bouger et prendre l'air en famille!

Directions :

640-40-153-351 – Saint-Élie-de-Caxton 351-350-153-157 – Shawinigan 157 –Trois-Rivières 138-40 – Montréal

Voyez maintenant l’itinéraire détaillé.

Un petit conseil avant de partir?

Rouler l’été en toute sécurité

