Roadtrip Grimard Optique : Évadez-vous avec Voyages CAA-Québec

Pour apprécier la route — Bas-Saint-Laurent

La beauté et la diversité des paysages constituent certainement la première raison pour laquelle les gens choisissent de visiter le Bas-Saint-Laurent.

Et c’est encore plus vrai quand on passe par la route 132. Une autre façon de découvrir le fleuve et ses îles… et si l’heure le permet, de magnifiques couchers de soleil!

À ne pas manquer :

Les sculptures et les artisans à Saint-Jean-Port-Joli. Visitez aussi le musée de l’Épopée de la moto.

Tout est à voir à Kamouraska : le magasin général, les galeries d’art, la boulangerie, la poissonnerie, la chocolaterie, la savonnerie et bien plus!

Offrez-vous une croisière aux baleines au départ de Rivière-du-Loup et visitez le parc de la Pointe. On peut parfois y voir des phoques ou des bélugas!

Directions :

20 jusqu’à Montmagny – 132 jusqu’à Rivière-du-Loup – 132 jusqu’à Rimouski et retour direct vers Montréal (20-132-20).

Voyez maintenant l’itinéraire détaillé.

Pour s’amuser en famille — Montérégie





Un mot qualifie bien cette région : diversité! À deux pas de Montréal, la Montérégie propose une multitude d’activités pour toute la famille.

Les amateurs d’agrotourisme, de sport et de plein air (avec ses 600 km de pistes cyclables), de culture et même d’histoire y trouveront leur compte. Pour quelques jours ou quelques heures d’évasion…

À ne pas manquer :

Le lieu historique national du Fort-Chambly, une incursion dans la vie des soldats français à l’époque de la Nouvelle-France.

Les lionceaux blancs, les takins de Sichuan et le tout nouveau secteur récréatif du Parc Safari à Hemmingford.

Pointe-du-Buisson, Musée québécois d’archéologie, est un site exceptionnel qui relate plus de 5000 ans d’histoire.

Qui n’a pas rêvé d’un train électrique? Exporail… l’aventure ferroviaire canadienne racontée.

Directions :

20-30-112 jusqu’à Fort Chambly – 35 jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu – 219-15 Sud- 202 jusqu’au Parc Safari – 202 jusqu’à Salaberry-de-Valleyfield – 132 jusqu’à Pointe-au-Buisson, puis Saint-Constant – retour vers Montréal (209-132-930-15-132).

Voyez maintenant l’itinéraire détaillé.

Un petit conseil avant de partir?

