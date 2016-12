Une application pour mettre du piquant dans vos partys

(98,5 FM) - Les animateurs de l'émission Les Poids du retour à CKOI, Peter MacLeod, Kim Rusk et Philo Lirette ont lancé une toute nouvelle application pour égayer vos partys.

L’application «Vérité ou Shooter», c’est un jeu-questionnaire ludique et irrévérencieux pour adultes avertis.

«C’est un jeu qu’on jouait dans notre émission l’année dernière. Et quand on a arrêté, les auditeurs nous ont écrit pour le ramener en ondes. Et c’est comme ça qu’on a décidé de créer l’application», d’expliquer Kim Rusk en entrevue avec Paul Houde, jeudi.

C’est tout simple, soit que vous répondez à une question explicite ou vous buvez un shooter…

L’application se décline sous différentes thématiques : Soirée entre amis, Souper de filles, Soirée de boys, Première date, Party de bureau etc.

«On n’est pas obligé de prendre de l’alcool. On n’est pas là pour inciter les gens à prendre de l’alcool. Pour que ce soit drôle, des fois, on fait des drinks peu recommandables à boire. On peut mettre du tabasco… le but, c’est que les gens disent le plus de vérités», d’indiquer Peter MacLeod

Déjà, «Vérité ou Shooter» est l’app la plus téléchargée au Canada.

«On est fiers, on a la fibre entrepreneuriale, c’est nous, ce n’est pas la station de radio qui a créé cette application», dit Philo Lirette.

Vous pouvez télécharger l’app sur l’App Store et Google Play Store.

Pour plus d'infos, consultez le site web «Vérités ou Shooter».

Vous voulez entendre ce que ç’a donné lorsque Paule Houde et Thérèse Parisien ont répondu aux questions grivoises, écoutez l'audio...