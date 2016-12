Trafic de drogue en Australie: les deux Québécoises de retour en cour

La prochaine étape pour elles est d'annoncer à la Cour si elles souhaitent plaider coupable ou non coupable, a indiqué un porte-parole du ministère de la Justice de l'État de New South Wales.

Mélina Roberge, âgée de 23 ans, et Isabelle Lagacé, âgée de 28 ans, sont attendues devant le tribunal à Sydney.

C'est aussi le cas pour André Tamine, âgé de 64 ans, arrêté avec elles sur le même bateau de luxe, le MS Sea Princess.

Ils doivent être entendus mercredi matin, vers 9h30, heure de l'Australie (vers 18h30 mardi, heure du Québec), par le juge Robert Williams de la Cour locale de Sydney.

Le 29 août, ils avaient été arrêtés après que les autorités australiennes eurent découvert - à l'aide de chiens renifleurs - 95 kilos de cocaïne dans leurs valises, une quantité évaluée à 31 millions de dollars australiens (30,5 millions de dollars canadiens).

Emprisonnés depuis leur arrestation, ils n'ont pas demandé à être libérés sous caution en attendant la suite des procédures, a précisé le ministère de la Justice.

Les trois causes seront possiblement traitées séparément puisque trois dossiers ont été ouverts au tribunal.

Si les deux jeunes femmes voyageaient ensemble et partageaient une cabine, en plus d'avoir publié de nombreuses photos d'elles dans les destinations exotiques qu'elles ont visitées, on ne sait pas encore quel est leur lien avec le troisième accusé, André Tamine.

La cargaison interceptée constitue la plus importante saisie de drogue transportée sur un bateau de croisière ou dans un avion en Australie, avait révélé fin août le commandant des forces frontalières australiennes, Tim Fitzgerald.

Selon lui, 35 kilos de cocaïne ont été trouvés dans la cabine partagée par les deux femmes et 60 kilos dans celle de l'homme.

L'infraction criminelle qui leur est reprochée est l'importation d'une substance contrôlée, soit la cocaïne, dans une quantité commerciale.

S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient écoper d'une peine d'emprisonnement à vie.

Les trois Canadiens étaient montés sur le MS Sea Princess à Southampton, au Royaume-Uni.