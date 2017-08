Tentative de meurtre: poste de commande du SPVM pour recueillir des renseignements

(98,5 fm) - Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) déploiera un poste de commandement mobile dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, lundi, afin de recueillir des renseignements concernant une tentative de meurtre commise le matin du 16 juillet.

Les policiers seront présents dès 7h15 face au 3335 avenue Linton et feront du porte-à-porte dans le secteur.

L’homme, âgé de 32 ans, a été atteint de projectiles d’une arme à feu. Il a subi des blessures graves et il en gardera des séquelles.

Le suspect recherché est âgé d'une trentaine d'années. Il a la peau noire et parle français. Il mesure 1,75 m et pèse entre 75 et 80 kilos.

L'homme recherché a les cheveux aux oreilles et en «dreadlocks», dont les bouts sont teints en blond. Les «dreadlocks» seraient de couleur or.

«Au moment de l'événement, il portait une chemise propre avec un t-shirt blanc à col rond en dessous et des pantalons noirs de marque Dickies», a précisé le SPVM.

Le suspect se déplaçait dans un véhicule bleu de type à hayon (hatchback).

Le public peut composer le 9-1-1 ou communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.