Melania Trump pourra-t-elle faire oublier Michelle Obama?

(98,5 FM) - S'il y a une certitude des huit années de présidence de Barrack Obama, c'est que son épouse, Michelle Obama, a joui d'une très grande popularité auprès des Américains. Alors que Melania Trump s'apprête à emménager à la Maison-Blanche, la nouvelle première dame aura de grands souliers à chausser.

Ancien mannequin d’une grande beauté, Melania Trump n’a toutefois pas l’air aussi à l’aise en public que l’a été Michelle Obama. Depuis le début de la campagne de son mari, elle a joué un rôle plutôt effacé, préférant demeurer à la maison avec leur fils de 10 ans, Byron.

Madame Trump a d’ailleurs mal amorcé sa relation avec les Américains lorsqu’elle a plagié une grande partie d’un discours de Michelle Obama lors de la soirée inaugurale de Donald Trump. Au lendemain de cet important événement pour Donald Trump, tous les médias et les analystes ne parlaient que de cette bévue incroyable de Melania Trump.

Selon un sondage effectué par le réseau de télévision ABC, 39% des gens ont indiqué ne pas avoir une opinion favorable de la première dame alors que 28% n’étaient pas du tout intéressés par elle. Tout comme son mari, le président élu Donald Trump, Melania aura donc à rallier la population américaine.

Voici donc quelques faits intéressants à son sujet :

-Elle est née en Slovénie, elle a 46 ans et elle parle cinq langues : le serbe, le français, l’anglais, le slovaque et l’allemand.

-C’est la première dame à être née à l’extérieur des États-Unis en 200 ans d’histoire américaine.

-C’est la troisième épouse de Donald Trump. Ils se sont rencontrés dans un événement de mode à New York en 1998 et se sont mariés en 2005. Sa robe de mariée a alors coûté 200 000$. Parmi les invités à son mariage, on retrouvait Hillary et Bill Clinton.

-C’est la première dame à avoir posé nue, ce qu’elle avait fait à l’âge de 25 ans, en 1996, pour un photographe français.

-Sur son site web, on pouvait lire qu’elle avait un diplôme universitaire en design et architecture d’une université de la Slovénie. Après vérifications faites, on a appris qu’elle avait plutôt abandonné ses études après seulement une année.

-Le New York Post a aussi découvert qu’elle a déjà travaillé de façon illégale comme mannequin en 1996 aux États-Unis. Rappelons que Donald Trump a promis de s’attaquer aux immigrants illégaux et de les expulser dans leurs pays d’origine.

