Martin Leblanc et Martin Vachon

Chargement du lecteur ...

Les Centres jeunesse de l'Outaouais permettent aux jeunes de 14 ans et plus sous leur responsabilité de fumer dans les aires prévues à cet effet lorsque les cigarettes sont fournies par les parents.

Or, la politique dérange certains intervenants qui se voient forcer de devenir complices du geste, comme le confirme le président du syndicat, Martin Leblanc.



Pour Martin Vachon, directeur du programme jeunesse au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, la situation n'est pour l'instant pas illégale et les décideurs ont convenu de choisir leurs batailles.