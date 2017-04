La greffe d'utérus permettra-t-elle un jour aux hommes de porter un enfant?

MONTRÉAL - Depuis quelques années, les chercheurs expérimentent la greffe d'utérus pour les femmes nées sans utérus ou pour celles qui, à cause de la maladie ou à la suite d'un accident, l'ont perdu. Sur les onze femmes greffées dans le monde, l'une d'elles a donné naissance en 2014.

Mais alors, s'il est possible de greffer cet organe, tous les espoirs sont permis pour les couples homosexuels qui désirent devenir parents. Un homme transgenre qui a conservé son utérus a déjà eu la possibilité de porter son enfant à naître. Une évolution en entraînant une autre, voilà qu'on se plaît à imaginer qu'on pourrait confier aux hommes la tâche de porter le fœtus.

Et voilà qu'on en vient à l'idée de fabriquer un utérus artificiel dans le but d'assurer la gestation d'un bébé en laboratoire. Il semblerait qu'il n'est pas utopique de penser qu'un jour, pas si lointain, tout le monde (femmes sans utérus, hommes, couples homosexuels, transgenres) aura droit à la grossesse. «Tous enceintes!», le mardi 25 avril, 21h, à TV5.

Revenir de loin

On dit que lorsqu'on touche le fond, on ne peut que remonter… À «Simplement vedette», quatre personnalités - Maxim Martin, Tony Conte, Sylvie Boucher et Nathalie Simard - parlent de ce mur qu'ils ont frappé, un jour, et comment ils sont parvenus à reprendre pied dans la vie.

Durant 15 ans, Maxim Martin a flirté avec l'alcool et la drogue, comme il le raconte dans son livre «Excessif». Sa consommation a terni sa carrière, et il dira qu'il commençait une carrière de «has been». Tony Conte doit quant à lui se remettre de 42 mois de prison pour trafic de cocaïne. Il accuse l'absence d'estime de soi de l'avoir plongé dans cette galère. Bien que sorti de l'enfer, chaque jour représente pour le comédien un pas de plus dans sa reconstruction. Même si son entourage lui a pardonné ses erreurs passées, il semble que Tony, lui, continue de s'en vouloir.

La comédienne Sylvie Boucher explique à Marie-Claude Savard qu'elle a commencé à consommer des drogues très jeune. Elle a été violée à 16 ans. Lorsque son père est décédé, elle lui a fait une promesse qui l'a amenée à prendre sa vie en main. On connaît une grande partie de l'histoire de Nathalie Simard, mais, devenue adulte, la vie ne lui a pas été plus facile. À 47 ans, malgré tous ses malheurs, cette femme vibre aujourd'hui d'une énergie, d'un positivisme et d'un espoir à toute épreuve. Le mercredi 26 avril, 19h, à Canal Vie.

Dr Stanley Vollant, au nom des siens

Non seulement le petit garçon de Pessamit a réussi des études de médecine qui en ont fait le premier chirurgien autochtone, mais il a entrepris une marche Innu Meshkenu de 6000 km, effectuée sur cinq ans. Stanley Vollant a voulu rencontrer ses frères et sœurs qui forment les 10 nations autochtones du Québec. Le message de cet homme au charisme déconcertant est simple: il veut inciter les jeunes à poursuivre leurs rêves, même leurs rêves les plus fous en dépit des difficultés de la vie. Le Dr Vollant est convaincu que bien des problèmes autochtones seront réglés quand les jeunes seront diplômés. «1001 Vies / Stanley Vollant, de Compostelle à Kuujjuaq», les samedis 22 et 29 avril, 21h, à Radio-Canada.

Le pianiste et compositeur Alain Lefèvre, de réputation internationale, a une admiration sans borne pour André Mathieu, virtuose décédé à 39 ans. Le film «L'Enfant prodige», de Luc Dionne («District 31»), dans lequel Alain Lefèvre signe la direction artistique, raconte la vie semée d'embûches de l'artiste, qui a donné son premier concert à l'âge de cinq ans. La guerre est venue changer le cours de sa vie qui devint plus tard, un poids insupportable causé par la possessivité de sa mère, entre autres. L'alcool fut son moyen d'évasion et sa perte. À Unis TV, ce dimanche, 21h.

John Lennon avait tout juste 40 ans quand il fut assassiné en 1980. Mort de façon tragique, le «Beatle» avait eu une jeunesse perturbée, élevé par sa tante Mimi. Pourtant, sa mère, Julia, demeurait près de chez lui, mais se gardait de lui rendre visite jusqu'au jour où John a décidé d'aller frapper à sa porte. C'est au cours de ses visites que sa mère lui apprendra à jouer du banjo, mais ces rencontres donneront lieu à l'éclatement de la vérité concernant son existence. «Il était une fois John» avec Aaron Taylor-Johnson, Kristin Scott Thomas et Anne-Marie Duff, le mardi 25 avril, 21h, à Télé-Québec.

À RADIO-CANADA: Le mardi 25 avril, 19h30, Karina Marceau amorce la deuxième saison de «Remue-ménage» en soulignant le problème que vivent certaines familles dont l'ado est devenu accro aux jeux vidéo au point de négliger sa santé et de ne pas hésiter à voler pour assouvir sa passion. Il sera également question de personnes âgées frappées par un coup de foudre, ce qui, souvent, a l'heur de déplaire à l'entourage.

À TVA: On termine la semaine sur le mode humoristique avec Patrick Groulx, animateur de «Dans ma tête», et ses invités: Billy Tellier, Réal Béland et Pierre-Luc Pomerleau. Il sera question de magasinage extrême un 23 décembre, de «stickers» d'avertissements et de vie sexuelle à pimenter, le vendredi 28 avril, 19h30.

À TÉLÉ-QUÉBEC: Grâce à de nouvelles technologies, des scientifiques canadiens ont découvert, sept siècles après que la Mort noire ait tué 50 millions de personnes, qu'il s'agissait en fait de la peste bubonique. Et cette découverte est révolutionnaire. À «Point doc / Enquête sur la peste noire», le mercredi 26 avril, 20h.

À CANAL D: À compter de ce samedi, 20h, «Madame Lebrun» (Benoît Brière) prend les affaires de sa famille en main. Germaine compte bien régler la brouille entre son fils Bruno (Pierre Hébert) et sa petite amie, Geneviève (Sarah-Jeanne Labrosse). Ce dimanche, 21h, «Paroles d'enfants» regroupe des enfants de 5 à 12 ans, qui donnent leur avis sur l'amitié, les adultes, sur ce qu'ils seront plus tard, la différence entre garçons et filles, sur la guerre, la mort, la paix.

À INVESTIGATION: Documentaire touchant sur des prisonniers à qui on confie des chiots avec lesquels ils doivent vivre, le temps d'en faire des chiens d'assistance auprès des vétérans souffrant de troubles post-traumatiques. Avec ce programme, les détenus voient un moyen de payer leur dette à la société. «Des chiens en prison», le mardi 25 avril, 22h.

À HISTORIA: En deux épisodes, «Les Canadiens: la dynastie des années 70» rappelle 10 années exceptionnelles dans la vie de l'équipe dirigée par Scotty Bowman. Ce fut une décennie mémorable alors qu'on avait récolté, entre 1971 et 1979, six coupes Stanley, fruits d'un lien à toute épreuve entre les joueurs. Plusieurs d'entre eux partagent leurs souvenirs les mercredis 26 avril et 3 mai, 22h.