La CAQ veut mieux protéger les consommateurs québécois

(98,5 FM) - Afin de mieux protéger les consommateurs québécois face aux nombreux programmes de récompenses et de fidélité, le député Simon Jolin Barette a déposé un projet de loi en ce sens.

Le 28 novembre 2011, Air Miles avait annoncé l’implantation d’une nouvelle clause qui devait annuler les points accumulés non utilisés des cinq dernières années. Cette clause devait entrer en vigueur le 31 décembre 2016.

Mais à la suite de la pression populaire, la compagnie a reculé et les utilisateurs du programme de récompense ont pu conserver leurs points. Mais pour combien de temps?

Pour s’assurer de mieux protéger les consommateurs québécois en ce qui concerne les programmes de récompenses et de fidélité, le député de Borduas et porte-parole de la CAQ en matière de justice, Simon Jolin Barette, a déposé un projet de loi.

«Actuellement, les compagnies qui offrent ce genre de récompenses peuvent mettre fin à l’entente et modifier unilatéralement l’entente. Et on ferait bien de s’inspirer de l’Ontario qui avant Noël a adopté un projet de loi faisant en sorte que les points de récompense ne peuvent pas expirer et qu’ils ne peuvent pas modifier unilatéralement l’entente», a-t-il expliqué à Dutrizac.