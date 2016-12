Doit-on faire réchauffer son moteur de voiture par temps froid? (vidéo)

«C’est vraiment un mythe que c’est nécessaire de faire ça. Oui à l’époque des carburateurs, c’était une bonne chose, mais depuis l’apparition de l’injection à essence, on n’a plus besoin de ça. Le dispositif de réglage électronique du moteur, le mot le dit, ça se fait électroniquement et ça s’ajuste automatiquement avec les moteurs à injection même par temps froid. Même à moins 30 (degrés Celsius).

«Le problème qui arrive quand le moteur tourne au ralenti, c'est que l’essence finit par s’infiltrer dans l’huile et ça réduit les capacités lubrifiantes de l’huile à moteur. Concrètement, tout ce qui baigne dans l’huile peut s’user plus rapidement. On pense aux cylindres, aux pistons, par exemple», d'expliquer Philippe Laguë, spécialiste automobile et chroniqueur à Radio-Circulation 730.

Par contre, le spécialiste automobile suggère de ne pas partir à grande vitesse quand le mercure descend au-dessous de moins 10 degrés Celsius.