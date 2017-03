CHAPAIS - Deux enfants ont été gravement blessés dans un accident survenu à Chapais dans le Nord-du-Québec mercredi après-midi.

Les deux enfants glissaient sur un traîneau lorsqu'ils se sont retrouvés sur une route avant d’être happés par un véhicule.

La conductrice n'a pas pu éviter la collision avec les la fillette de sept ans et le garçon de huit ans.

Les blessures du garçon sont plus sérieuses et on craindrait pour sa vie.