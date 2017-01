(98,5 FM) - Agressé par trois jeunes hommes qui l'ont pourchassé en voiture, Benoit Vézina se compte finalement chanceux de s'en être sorti avec seulement une fracture du fémur.

Le 10 décembre dernier, Benoit Vézina rentrait calmement chez lui en revenant d’un souper à Montréal. Alors que l’homme de 60 ans se dirigeait vers Bromont par la route 241, un véhicule avec trois occupants dans la jeune vingtaine a commencé à le suivre et à l’importuner.

Ne comprenant pas pourquoi, les jeunes hommes effectuaient de telles manœuvres près de son véhicule, il a décidé de s’arrêter en bordure de route pour leur parler. C’est là qu’ils l’ont tabassé, le laissant seul avec une fracture du fémur sur le bord de la route dans la complète noirceur.

Fort heureusement, il avait son cellulaire sur lui et a pu contacter les autorités qui l’ont transporté à l’hôpital.

«Quand on est dans le feu de l’action, on est impulsif, tu veux savoir le pourquoi des choses. C’est sûr qu’à tête reposée, tu sais que tu n’as pas d’affaire à sortir de ton véhicule. Mais si tu m’attaques, je veux me défendre», a expliqué la victime à Benoit Dutrizac jeudi.

Malgré qu’il fût en état de choc et qu’il était blessé, M. Vézina a eu la présence d’esprit de bien observer leur voiture et de mémoriser la plaque d’immatriculation, ce qui a permis aux policiers d’éventuellement les arrêter. Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas encore comparu devant la justice et ils ont conservé leur permis de conduire.

«Ces jeunes-là aujourd’hui, ils sont libres comme l’air. Peut-être pensent-ils encore à faire des mauvais coups encore? Le détective me l’a dit, ce sont des bums».

Malgré tout, Benoit Vézina se compte chanceux, il aurait pu y laisser sa peau. Sa convalescence et sa réadaptation pourraient durer pour une période pouvant aller jusqu’à six mois.

Des consignes de la SAAQ

Si vous vous trouvez face à une telle situation dangereuse, la société d’assurance automobile du Québec vous conseille de ne jamais quitter votre véhicule.

«Dès qu’on constate que notre sécurité est en jeu, c’est de tenter de vous stationner dans un endroit sécuritaire et public, d’appeler rapidement les services policiers en faisant le 911, de rester dans votre véhicule et de verrouiller les portes», a expliqué Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ.

Pour plus d’infos sur les comportements à adopter en présence d'un conducteur agressif, consultez cette page du site web de la SAAQ.