«C'est condescendant, ç'a l'air des carrières par dépit» (vidéos)

(98,5 FM) - Le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé, lundi, une campagne de recrutement afin d'inciter les jeunes à embrasser une carrière dans le domaine de la santé. Mais ses publicités semblent plutôt avoir l'effet inverse.

Intitulée «Deviens expert en humains», la nouvelle campagne de recrutement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) lancée lundi a choqué plusieurs syndicats de travailleurs du réseau de la santé.

Deux capsules vidéo ont été mises en ligne sur le site Avenir en santé. Dans la première, on y voit un adolescent confier qu’il rêve de devenir un joueur de basketball professionnel et qu’il aime aussi aider les gens et qu’il pourrait travailler en santé. Par la suite, on le voit qu’il rate complètement un lancer au panier. Apparaît alors la mention : «On t'attend en santé».

La deuxième capsule est similaire, mais cette fois-ci, c’est une jeune fille qui indique qu’elle rêve de devenir chanteuse professionnelle tout en aimant aussi écouter et comprendre les autres et qu’elle pourrait travailler en services sociaux. Lorsqu’elle prend sa guitare et se met à chanter en faussant, la mention « On t'attend en services sociaux » apparaît.

«C’est condescendant, ç’a l’air des carrières par dépit. Ce qui me choque, c’est que moi je suis passionnée par ma profession d’infirmière et on nie la passion que ça prend pour travailler en santé. Une carrière en santé, c’est qu’on veut vivre cette formidable aventure humaine. Mais là, on nie ça. Si je suis trop nul en basket ou en musique, je vais aller en santé. Ce n’est pas une façon de valoriser les jeunes», soutient Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

Sans des jeunes passionnés de santé, Madame Laurent rappelle que de nombreuses découvertes dans le domaine médical et scientifique n’auraient pas été faites.

«On ne peut pas travailler en santé si on n’est pas passionné. On tue les rêves des jeunes (avec des pubs de la sorte)», affirme-t-elle.

Le ministre apprécie

Pourtant, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, ne voit pas pourquoi les syndicats font tout un plat avec ces publicités.

«Moi, je la trouve bonne, c’est une bonne annonce. Évidemment, les syndicats, ce sont les syndicats. Le message est très clair. J’invite les jeunes à considérer la santé, il y a de belles carrières à y avoir en santé.»

Si le ministre veut attirer des jeunes, Madame Laurent lui suggère plutôt d’améliorer le système de santé afin que lorsqu’ils y travailleront, ils se sentent valorisés.

«Il faut leur dire qu’on est en train de travailler afin que le réseau ne soit plus malade. Qu’ils puissent venir soigner, qu’ils aient du temps pour s’occuper des patients. M. Barrette doit donner l’exemple en respectant ceux et celles qui sont déjà là.»

Voyez les pubs en question: