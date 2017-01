(Cogeco Nouvelles) - Le Québécois Xavier Dolan est en nomination comme meilleur réalisateur aux prix César, qui récompensent le cinéma français.

Son film «Juste la fin du monde» figure aussi dans les catégories meilleur montage et meilleur film étranger.

Sa vedette Gaspard Ulliel est en nomination comme meilleur acteur, tandis que Vincent Cassel et Nathalie Baye sont parmi les meilleurs acteurs et actrices dans un second rôle.

Ce sont les films «Elle», de Paul Verhoeven, et «Frantz», de François Ozon, qui dominent les nominations aux César avec 11 chacun.

Les prix seront décernés le 24 février, quelques jours avant les Oscars.