Voici les nominations pour les prix Gémeaux

MONTRÉAL - Les émissions «Les Pays d'en haut» et «Unité 9», qui avaient décroché les plus grands honneurs l'automne dernier, sont de nouveau en bonne posture, obtenant respectivement 16 et 10 nominations aux Gémeaux 2017.

La comédie dramatique «Lâcher prise», mettant en vedette Sophie Cadieux dans le rôle d'une mère divorcée et professionnelle accomplie dont la vie bascule, vient s'immiscer entre les deux productions.

«Lâcher prise» obtient 12 nominations, notamment pour la meilleure comédie, le meilleur premier rôle féminin dans une comédie et le meilleur rôle de soutien pour Sylvie Léonard, selon les résultats dévoilés jeudi par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision pour les 32e prix Gémeaux, dont le grand gala sera diffusé en septembre.

Il s'agit de trois productions diffusées par Radio-Canada.

Du côté de TVA, le suspense «L'Imposteur», mettant en vedette Marc-André Grondin, obtient le plus de nominations pour le réseau, étant cité à neuf reprises, suivi de «Boomerang», avec le couple à l'écran - et dans la vie - formé de Antoine Bertrand et Catherine-Anne Toupin.

«Feux» obtient, tout comme «L'Imposteur», neuf nominations, étant notamment en lice pour la meilleure dramatique et valant à l'auteur Serge Boucher une citation dans la catégorie des meilleurs textes pour une série dramatique.

Outre «Feux», «L'Imposteur» et «Les Pays d'en haut», les productions de Fabienne Larouche «Ruptures» et «Blue Moon» complètent la catégorie de la meilleure série dramatique.

La catégorie de la meilleure série dramatique «annuelle» mettra aux prises «Au secours de Béatrice», «L'Échappée», «L'Heure bleue», «O'» et «Unité 9».

«Boomerang», «Lâcher prise», «Les Pêcheurs», «Les Simone» et «Trop» figurent dans la catégorie de la meilleure comédie.