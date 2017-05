Véro sonne le glas de «Votre beau programme»

(98,5 FM) - Véronique Cloutier a annoncé, jeudi, qu'il n'y aura pas de deuxième saison à «Votre beau programme».

L'animatrice et femme d'affaires a expliqué sa décision sur sa page Facebook. Dans son long message, Véro annonce également qu'elle travaille déjà sur un nouveau projet...

«J'ai entrepris un long processus de réflexion et avec l'écoute, la patience et les bons mots de mes amis, famille et précieux collègues, j'ai décidé de faire table rase et me réconcilier avec mon métier dans un tout nouveau projet dont je vous parlerai plus en détails dans les prochains mois.»

Présentée en direct à Radio-Canada les mercredis à 21 h depuis janvier, l'émission attirait de moins en moins de téléspectateurs. Dans les dernières semaines, autour de 500 000 personnes regardaient «Votre beau programme», des chiffres bien en deçà des attentes.

«Je dois avouer que cette aventure fut difficile à plusieurs niveaux: le rythme de travail était fou, la barre était plus haute de semaine en semaine...On se défonçait à l'ouvrage mais tout ce beau travail ne se traduisait pas en cotes d'écoute. Parce que oui, je le dis humblement, on a fait de bien belles choses.»

