Une biographie de Raôul Duguay est lancée pour ses 50 ans de carrière

Le chanteur et poète Raôul Duguay/Photo: archives PC

MONTRÉAL - Une biographie du chanteur et poète Raôul Duguay a été lancée vendredi.

Intitulé «Raôul Duguay, l'arbre qui cache la forêt», le livre de l'auteure Louise Thériault aux Éditions du CRAM résume la longue carrière de celui qui a créé la chanson culte «La bittt à Tibi».

Raôul Duguay, maintenant âgé de 78 ans, célèbre cette année ses 50 ans de carrière. Il dit lui-même qu'il est une «antiquité honorable».

Le livre est bâti autour d'une trentaine entrevues avec des personnes qui le connaissent et qui ont travaillé avec lui.

Artiste multidisciplinaire, Raôul Duguay peut sauter de l'excentricité la plus folle à la réflexion la plus profonde. En entrevue à La Presse canadienne, il admet: «A mes débuts, j'ai joué un personnage volontairement, pour attirer l'attention, pour amuser et pour faire réfléchir». «Créer, c'est ce qui donne un sens à ma vie», précise-t-il.

«Lorsque j'ai été connu du public, en même temps qu'Expo 67, j'étais dans la contre-culture, soit l'acceptation totale de tous les possibles sur le plan de la créativité», ajoute M. Duguay.

Il se qualifie de «workaholic», de «bourreau de travail». Outre sa carrière artistique, il est très engagé sur le plan politique, sur le projet de souveraineté, et il affirme qu'il se battra toujours pour la protection de la langue française.

«La bittt à Tibi» a été son plus grand succès sur disque. La chanson est devenue emblématique. «Elle ne m'appartient plus, elle appartient au peuple», clame-t-il.

Raôul Duguay se réjouit que des jeunes du hip-hop reprennent cette chanson aujourd'hui. «Elle continue à vivre», conclut celui qui s'est recyclé dans la peinture et la sculpture ces dernières années, tout en poursuivant sa carrière musicale.