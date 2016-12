Un nouveau duo est né... Robby Johnson et P.K. Subban! (vidéo)

P.K. Subban et Robby Johnson/Capture d'écran

(98,5 FM) - Le chanteur beauceron Robby Johnson a invité P.K. Subban à chanter avec lui lors de son prochain spectacle à Nashville.

L’artiste beauceron Robby Johnson a rencontré P.K. Subban dans le vestiaire des Predators de Nashville samedi soir et il lui a fait une proposition surprenante alors qu’il lui a remis son plus récent album, «Don’t look back».

«Quand il est arrivé à Nashville, il s’est promené dans les bars, a fait des karaokés, j’ai vu qu’il avait un talent de chanteur et je sais que c’est un ‘’showmen’’, donc je lui ai lancé l’invitation : le prochain show que je fais à Nashville, je t’invite sur stage. Apprends mes chansons et on va s’amuser. Il était super content», a raconté le chanteur québécois à Paul Houde mardi.

Après leur rencontre, Robby Johnson lui a même proposé d’enregistrer une petite vidéo pour ses fans au Québec, ce à quoi, il a tout de suite consenti.

«Bonjour everybody. I miss you guys. Aurevoir», a dit P.K. Subban en soufllant un baiser à ses fans du Québec.

«On voit qu’il a une petite nostalgie, qu’il s’ennuie (de Montréal). C’était un beau moment, il était super content de pouvoir dire un beau bonjour aux gens du Québec», a dit le chanteur.