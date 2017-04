NEW YORK - L'humoriste québécois Sugar Sammy amorcera le 11 mai prochain une tournée de 40 spectacles à être tenus dans sept villes des États-Unis.

La tournée de l'artiste montréalais âgé de 41 ans débutera à San Jose, en Californie, et se poursuivra jusqu'au 15 juin à Seattle, Atlanta, Dallas, Austin, Naples en Floride et New York.

Sugar Sammy, qui travaille dans quatre langues, s'est déjà produit en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Il est présentement en spectacle à Paris, jusqu'au 29 avril.