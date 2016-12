Panthéon du rock: les élus de 2017 sont connus

(98,5 FM) - Pearl Jam, Tupac Shakur, Joan Baez, Yes, Journey et le Electric Light Orchestra seront admis au Panthéon du Rock n' Roll en 2017.

Le groupe grunge de Seattle et le rappeur assassiné en 1996 font donc leur entrée à leur première année d’admissibilité.

Les groupes et artistes sont admissibles à l’intronisation 25 ans après leur premier enregistrement, peu importe la plateforme sonore retenue. La cérémonie aura lieu au Barclays Center, à New York, le 7 avril.

Rare survivant de la vague grunge du début des années 1990, Pearl Jam et son leader Eddie Wedder sont encore très actifs, sur scène et sur disque.

Tupar Shakur a été tué le 13 septembre 1996 à Las Vegas, à l’âge de 25 ans. Son influence sur les artistes hip-hop des générations subséquentes a été énorme.

Joan Baez a été l’une des importantes figures de proue des droits civiques durant les années 1960 et du mouvement folk, au même moment où Bob Dylan montait vers les plus hauts sommets.

Les groupes britanniques Yes et Electric Light Orchestra, tout comme les Américains de Journey, ont connu leurs heures de gloire à la fin des années 1960 et durant les années 1970 et 1980.

Notons que Nile Rodgers recevra le prix de l’excellence musicale. Fondateur de Chic, Rodgers a composé, réalisé ou joué avec David Bowie, Diana Ross, Duran Duran, Sister Sledge, Madonna, etc.