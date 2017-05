Mon +1: Alain Crête critique la pièce de théâtre «Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?»

Les comédiens Micheline Bernard et Rémy Girard incarnent les rôles principaux de la pièce./Photo: site internet du Théâtre du Rideau Vert

(98,5 FM) - Dans le cadre de son concept Mon + 1, notre chroniqueuse Émilie Perreault a invité son collègue Alain Crête à assister à la pièce de théâtre «Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?», présenté au Rideau Vert, à Montréal.

Le résumé de l'histoire

Trois de ses quatre filles sont en couple avec un Chinois, un Juif et un Arabe. Chaque fête familiale entraîne son lot de malentendus qui dégénèrent rapidement en accusations de racisme. Déterminée à ce que la famille retrouve enfin la paix et l’harmonie, sa femme Marie invite tout le monde à Noël. Alain tente alors sa dernière chance : présenter un Québécois pure laine à sa quatrième fille, Karine. Mais il n’est pas encore au bout de ses surprises!

La pièce est adaptée du populaire film français, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? (2014), réalisé par Philippe de Chauveron, qu'il a coécrit avec Guy Laurent. Ce long métrage de fiction a obtenu un bon accueil de la part des critiques et resté quatre semaines consécutives en tête du box-office français, avec près de 7 millions d'entrées.

En fait, cette comédie est le plus grand succès au box-office français de 2014 et le sixième plus gros succès commercial dans l’histoire du cinéma français.

Quant à la pièce de théâtre, c’est Emmanuel Reichenbach qui a assumé l’adaptation tandis que c’est Denise Filiatrault qui a dirigé la distribution de douze comédiens. Rémy Girard incarne notamment le bouillonnant Alain, et Micheline Bernard interprète la sympathique Marie.

«Ma plus grande crainte, puisque j’ai vu le film, était de faire des comparaisons, a affirmé Alain Crête au sortir de la salle du Théâtre du Rideau Vert. J’ai essayé de faire abstraction du long métrage, mais malheureusement, je n’ai pas été capable. La pièce n’est pas aussi drôle que le film.»

«Ce que je retiens, c’est que Rémi Girard est extraordinaire dans l’adaptation théâtrale. Il porte la pièce sur ses épaules. Micheline Bernard, qui joue le rôle de son épouse, est aussi excellente. Les meilleurs moments de la pièce sont toujours ceux dans lesquels ils sont impliqués.»

