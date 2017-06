Les festivals et événements majeurs veulent plus d'argent d'Ottawa

MONTRÉAL - Au moment où le tourisme mondial connaît un essor fulgurant, des festivals et des grands événements du Canada unissent leurs voix pour réclamer un appui financier accru de la part du gouvernement fédéral.

Le Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI) et l'organisme Festivals et Événements majeurs du Canada (FAME) estiment qu'en bénéficiant d'un meilleur soutien, l'offre touristique canadienne pourrait devenir encore plus alléchante.

En entrevue à La Presse canadienne au moment du lancement de la saison des festivals, Martin Roy qui agit à titre de président-directeur général du RÉMI et de directeur général de FAME, demande à Ottawa de pérenniser une partie des sommes accordées cette année à l'occasion du 150e anniversaire de la fédération canadienne.

Avec un montant annuel supplémentaire de 45 millions $ pour l'ensemble du pays, Ottawa pourrait miser sur les succès de 2017 en créant un programme dédié à la croissance du secteur événementiel, suggère M. Roy.

Actuellement au Québec, le financement des festivals et grands événements est assuré à hauteur de 4 pour cent par le gouvernement fédéral, de 8 et 9 pour cent par le gouvernement provincial et de 3 à 4 pour cent par les municipalités, avance-t-il.

«Le niveau de subventions du gouvernement fédéral dans le montage financier est passé au fil des années, d'environ 12 pour cent (en 2011) à 4 pour cent (aujourd'hui), ce qui crée une certaine fragilité dans le secteur», mentionne M. Roy.