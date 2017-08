Le légendaire Jerry Lewis meurt à 91 ans (vidéos)

LAS VEGAS - Jerry Lewis, le comédien et humoriste au visage de caoutchouc, qui a animé plusieurs téléthons aux États-Unis, s'est éteint à l'âge de 91 ans.

Sa relationniste Candi Cazau a annoncé que le comédien et réalisateur américain était mort de causes naturelles, dimanche matin. Il était alors entouré de sa famille.



Jerry Lewis est devenu une vedette au cabaret, à la télévision et au cinéma, alors qu'il formait un duo avec Dean Martin. Après leur séparation en 1956, il s'est dirigé dans plusieurs comédies à succès comme Docteur Jerry et Mister Love.



Les générations subséquentes l'ont plus connu à titre de l'infatigable animateur du téléthon visant à collecter des fonds pour les victimes de la dystrophie musculaire lors du long week-end de la fête du Travail.



En 1983, il avait interprété un rôle à contre-courant dans la comédie dramatique La Valse des pantins de Martin Scorsese, qui lui avait permis d'obtenir une nomination aux oscars britanniques, les BAFTA.



Il s'était retiré du cinéma en 1995, mais avait effectué un retour dans le film dramatique Max Rose en 2016.

Entrevue accordée par Jerry Lewis l'an dernier à la sortie de ce qui devait être son dernier film:

Jerry Lewis dans un numéro de danse et de comédie:

Jerry Lewis dans une pantomime hilarante:

La dactylo: un classique de Lewis