Le fils de David et Victoria Beckham chante Noël (audio)

LONDRES - Les projecteurs se tournent vers un autre Beckham.

Cruz, le fils de David et de Victoria Beckham, se lance en musique avec la chanson pop «If Every Day Was Christmas».

Le garçon de 11 ans en a donné un aperçu, mercredi, sur les ondes de la station britannique Capital FM. Il a soutenu que cet air du temps des fêtes incarne «deux de (ses) choses préférées: chanter et Noël».

L'ex-joueur de soccer David Beckham s'est dit «vraiment fier» de son fils.

Les recettes de l'album simple seront versées à un organisme caritatif pour les enfants issus de milieux défavorisés.

Cruz Beckham s'est doté du même gérant qui a conduit Justin Bieber vers la gloire, Scooter Braun.

David et la «Spice Girl» Victoria Beckham ont trois autres enfants: Brooklyn, Romeo et Harper, âgés respectivement de 17, 14 et 5 ans.

Écoutez la chanson de Cruz: