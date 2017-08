Le biofilm «Borg/McEnroe» ouvrira le TIFF

Shia LaBeouf et Sverrir Gudnason interprètent respectivement John McEnroe et Bjorn Borg.

Shia LaBeouf et Sverrir Gudnason interprètent respectivement John McEnroe et Bjorn Borg.

TORONTO - Le biofilm «Borg/McEnroe» consacré à la légende américaine du tennis John McEnroe, interprété par Shia LaBeouf, ouvrira le prochain Festival international du film de Toronto (TIFF), en septembre.

Les organisateurs ont annoncé la nouvelle, en précisant que «Borg/McEnroe» sera présenté en grande première mondiale.

Le film retrace la grande rivalité entre l'impétueux américain bouclé et le blond Suédois Bjorn Borg, qui a trouvé son dramatique champ de bataille à Wimbledon en 1980.

Borg sera joué par l'acteur suédois d'origine islandaise Sverrir Gudnason, qui était le jeune policier Pontus dans la deuxième série de «Wallander: Enquêtes criminelles».

Le film, écrit par le Suédois Ronnie Sandahl, a été mis en scène par le documentariste Janus Metz, qui avait déjà réalisé une série télévisée sur les grandes rivalités individuelles dans le sport professionnel, «Clash of the Titans», à la fin des années 1990.

Le TIFF a dévoilé la semaine dernière un premier pan de sa programmation, dont la présentation d'un autre biofilm de tennis, «Battle of the Sexes», où Steve Carell et Emma Stone feront revivre le fameux épisode du match entre Billie Jean King et l'ex-champion Bobby Riggs, en 1973.

Le festival accueillera aussi les tout derniers films réalisés par George Clooney, «Suburbicon», et par Angelina Jolie, «First They Killed My Father», ainsi qu'un documentaire sur les Tragically Hip, «Long Time Running».

Le 42e TIFF se tiendra du 7 au 17 septembre.